「LINEを送ったのに、なかなか返信が来ない…」「既読無視されてる？」そんな不安を感じたことはありませんか？実はその原因は、あなたのメッセージの内容にあるかもしれません。男性は、女性よりもLINEでのやり取りに苦手意識を持つ人が多く、「どう返したらいいのかわからない」と思うとつい返信を後回しにしてしまいます。そこで今回は、「男性が返信に困ってしまうLINEの特徴」について、体験談やインタビューをもとにご紹介し