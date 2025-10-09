【B-style 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ルナマリア・ホーク バニーVer.】 受注期間：10月10日13時～12月上旬 発送月：2026年5月下旬 価格：38,500円 メガハウスは、フィギュア「B-style 機動戦士ガンダムSEED DESTINY ルナマリア・ホーク バニーVer.」の予約をプレミアムバンダイ、あみあみで10月10日13時より受け付ける。価格は38,50