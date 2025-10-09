ＴＢＳ系朝の情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が９日、生放送され、総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーはロケ先から中継で出演した。この日は「出張安住がいく―新潟・米づくり完結編―」として新潟・十日町市の稲田から「おいっすー！」とあいさつし出演。実際に稲刈りする様子を見せた。現場には同局の宇賀神メグアナも帯同。刈った稲穂を結束する方法を慣れない手つきで実践紹介