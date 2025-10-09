◆米大リーグ・地区シリーズ第３戦カブス―ブルワーズ（８日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブスの鈴木誠也外野手が８日（日本時間９日）、ブルワーズとの地区シリーズ第３戦も「４番・右翼」でスタメン出場し、３回に左中間へ二塁打を放った。１回は無死一、二塁で回ってきたが、右翼への打球をフリリックの美技に阻まれた。しかし、第２打席では左腕キンタナのシンカーを左中間に二塁打。これでポストシーズ