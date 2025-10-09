サハラでダカール用車両のテストを実施ディフェンダー・ラリーチームは、サハラ砂漠でラリーレイド用競技車両『ディフェンダー・ダカールD7X-R』のテスト走行を完了した。【画像】サハラ砂漠でテスト中のディフェンダー・ダカールD7X-Rとベースとなったディフェンダー・オクタ全80枚これにより2026年のダカール・ラリーおよびFIA世界ラリーレイド選手権（W2RC）に向けた参戦準備を加速させた。ディフェンダー・ラリーチームが、