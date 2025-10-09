「速さ」だけでなく「質感」にもこだわった2モデル 写真左からマツダ スピリット レーシング ロードスター12R、マツダ スピリット レーシング ロードスター このたび発表された、マツダ スピリットレーシング ロードスター（以下、MSRロードスター）の2モデルは、国内唯一の耐久レース「スーパー耐久シリーズ（S耐）」に関わった