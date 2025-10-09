２０２５年度のプロ野球ドラフト会議が２３日に東京都内で行われる。大学生Ｎｏ．１スラッガーの創価大・立石正広内野手（４年・高川学園）に１位での複数競合が予想される中、この秋を迎えて、スカウト陣の評価が上昇している選手も数多くいる。１５年連続でドラフト指名選手を輩出している明大の最速１５１キロ左腕・毛利海大投手（４年・福岡大大濠）と、花園大の最速１５５キロ右腕・藤原聡大投手（４年・水口）。左右の大学