日本道路交通情報センターによると、東名高速道路は９日、台風２２号による高波の影響で静岡県内の富士インターチェンジ（ＩＣ）―清水ジャンクション（ＪＣＴ）間の下り線で午前４時１５分から通行止めが続いていたが、同８時に再開された。