大雨特別警報が出ている東京都・八丈町では、緊急安全確保が発表されました。9日午前6時20分に緊急安全確保が発表されたのは、いずれも八丈町で、三根の2006世帯3321人、大賀郷の1339世帯2176人、樫立の262世帯423人、中之郷334世帯570人、末吉160世帯227人です。【映像】東京・八丈島の様子自宅の2階などに避難するなど、直ちに身の安全を図り、命の助かる可能性の高い行動をとってください。八丈町では大雨特別警報が出て