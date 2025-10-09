ロンドン発のライフスタイルブランド「SKINNYDIP LONDON」から、ディズニーの人気作『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにした限定モバイルアクセサリーコレクションが登場します。ジャックやサリー、ゼロなど、ハロウィン・タウンの住人たちが彩る遊び心たっぷりのデザイン♡iPhoneケースやポーチなど、デイリーにもギフトにもぴったりのラインナップです。