＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS事前情報◇8日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞米国男子ツアー唯一の日本大会がいよいよ開幕する。注目選手の一人であり、2023年の「ZOZOチャンピオンシップ」覇者コリン・モリカワ（米国）は、どんなセッティングで横浜CCに乗り込んできたのか。【写真】慣れ親しんだクラブが一番？コリン・モリカワの14本すべて見せます“オールテーラーメイド”で統一されたセッティング