＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース事前情報◇9日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞10月23〜26日に開催される国内女子ツアー「NOBUTA GROUP マスターズGC レディース」の出場者108人が決定。8日、米国女子ツアーを主戦場にする岩井明愛、岩井千怜、渋野日向子、西村優菜の4人も参戦することが、大会側から発表された。〔ランキング〕渋野日向子もランクイン！一緒にお酒を飲みたい女子プロは？ 1位