＜ベイカレントクラシック Presented by LEXUS初日◇9日◇横浜CC（日本）◇7315ヤード・パー71＞日本開催の米国男子ツアーは、午前6時45分に第1ラウンドがスタート。日本勢は17人が出場している。主催者推薦で出場する石川遼は、同6時56分に10番パー4からティオフし、3オン1パットのパーで滑り出した。【現地ライブフォト】練習日から大勢のファンが来場！ サイン対応する石川遼その後、中島啓太が同7時29分、?川泰果と久常涼が