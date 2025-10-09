バンダイは、「FW GUNDAM CONVERGE 15周年 ALTERNATIVE SERIES SET【プレミアムバンダイ限定】」(6,996円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。2026年4月発送予定「FW GUNDAM CONVERGE 15周年 ALTERNATIVE SERIES SET【プレミアムバンダイ限定】」(6,996円)2010年11月に販売をスタートした「FW GUNDAM CONVERGE」シリーズの15周年を記念した