ミニストップは、一部の店舗で消費期限を偽装していた店内調理のおにぎりや惣菜などの販売を10月から順次再開すると発表しました。【映像】ミニストップ 10月から店内調理を順次再開ミニストップでは、店内で調理したおにぎりや弁当、惣菜について、東京や大阪など25の店舗で消費期限を偽っていたとして、8月からすべての店舗で販売を停止しました。ミニストップは8日、「安心安全を第一に1店舗ごとに必要な要件を満たしたこ