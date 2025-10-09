バンダイスピリッツは、『ONE PIECE』より「ワンピース 造形王 フィグライフ! バギー」(8,888円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年5月発送予定。2026年5月発送予定「ワンピース 造形王 フィグライフ! バギー」(8,888円)「フィグライフ！シリーズ」最新作として、『ONE PIECE』より「バギー」が衝撃の登場。左右非対称の顔と動く目玉が生む多彩な表情。