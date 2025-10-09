バンダイは、『ONE PIECE』より「HG 『ONE PIECE』LUFFY（GEAR5）」(800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年4月発送予定。2026年4月発送予定「HG 『ONE PIECE』LUFFY（GEAR5）」(800円)ガシャポンではできない台座付のHGシリーズに『ONE PIECE』よりルフィが登場。シリーズ通しての等身バランスとなっているが、躍動感たっぷりの造形にこだわっている