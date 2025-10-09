きょう9日(19:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』2時間SPでは、「ゴチになります!26」に新木優子と戸塚純貴が出演する。(左から)増田貴久、高橋文哉4年ぶりの登場となる新木と、朝ドラをはじめ話題作に続々出演している戸塚。前回もう1品頼まなかったらピタリ賞だった新木は、悔しさを何度も思い出したと言い、「今回こそはピタリ賞」と意欲を燃やす。一方の戸塚はゴチ初登場。増田貴久のハ