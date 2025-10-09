メ～テレ（名古屋テレビ） 京都大学の北川進特別教授のノーベル賞受賞に、名古屋大学からも喜びの声が上がっています。 2000年から5年間、京都大学で北川さんの指導を受けた名古屋大学大学院、工学研究科の松田亮太郎教授（48）は滞在先の台湾から恩師に感謝の思いを語りました。 松田亮太郎教授「先生の先駆的な業績が評価されて、このような栄誉を受けられたことに心からお喜びを申し上げますということと、