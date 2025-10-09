ジャンルや国境を超えて、ミレニアル以降の25年間を彩った名曲をランキング化。ローリングストーン誌が選ぶ、21世紀の偉大な楽曲TOP250を一挙お届けする。21世紀の音楽を定義するものがあるとすれば、それは「絶え間ない変化」だ。次にお気に入りの曲がどこから現れるかわからない時代──スタイルの境界を超え、世界中のあらゆる場所から音が届く時代に、私たちは生きている。音楽ファンであること自体の体験も、常に姿を変え続け