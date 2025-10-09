日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ3027（+18.0+0.60%） ホンダ1601（+5+0.31%） 三菱ＵＦＪ2345（-0.5-0.02%） みずほＦＧ4932（+68+1.40%） 三井住友ＦＧ4135（+10+0.24%） 東京海上6424（+30+0.47%） ＮＴＴ154（+0.2+0.13%） ＫＤＤＩ2362（+9.5+0.40%） ソフトバンク215（-0.1-0.05%） 伊藤忠8569（+20+0.23%