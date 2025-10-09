【本日の見通し】過熱感はあるもののドル高円安継続か 昨日の市場でドル円は一時153円00銭を付けた。先週末終値の147円40銭台から、今週に入って5円半強のドル高円安であり、さすがに過熱感への警戒が出ている。ただ、流れはまだ上方向。日銀の早期利上げ期待が後退しており、機関投資家などを中心にドル買い円売りを入れる動きが広がっている。153円台での買いには慎重も152円台前半まで押し目が入る局面ではドル買い