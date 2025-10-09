トランプ米大統領イスラエルとハマスが和平案の第一段階に合意した トランプ米大統領はイスラエルとハマスが和平案の第一段階に合意したと発表した。人質全員がすぐに解放され、イスラエルが合意ラインまで軍隊を撤退させる。強固で永続的な平和への第一歩を踏み出すことを意味するとコメント。