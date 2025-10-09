女優の須藤理彩（49）が9日、自身のインスタグラムを更新。2016年に脳腫瘍のため他界した夫でロックデュオ「BOOMBOOMSATELLITES（ブンブンサテライツ）」の川島道行さん（享年47）の9回目の命日を報告した。須藤は「10月9日。川島道行、生き抜いた日から9年目」とかつての家族ショットを投稿。「たまにふと寂しくもなったりするけどでもずっと心に居続けてくれてるから頑張れてます」とつづった。「今日はどうか皆様