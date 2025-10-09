東京大学本郷キャンパス内にある安田講堂＝2023年12月【ロンドン共同】英教育データ機関、タイムズ・ハイヤー・エデュケーション（THE）は9日、今年の世界大学ランキングを発表した。アジアから929校がランク入りし、過去最多という。THEは中国などの大学が順位を上げ、東アジア勢が「急速に進展している」と評価した。日本勢トップは東京大で前年28位から26位に上がった。全体1位は10年連続で英オックスフォード大。2位は米マ