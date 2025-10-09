昭和天皇の妃、香淳皇后の生涯をまとめた実録が、宮内庁のホームページで10月9日公開されます。【映像】昭和天皇の妃「香淳皇后実録」9日公開へ「香淳皇后実録」は、宮内庁が元側近の日記や公文書を収集して香淳皇后の生涯をまとめたもので、10月9日午前9時半に宮内庁のホームページで公開されます。2008年から約17年かけて編修が行われ、総ページ数は3822ページに及びます。公務の記録のほか、結婚や出産などについても記さ