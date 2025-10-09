非常に強い台風22号の影響で、きょう9日（木）午前5時半現在、伊豆諸島（大島除く）には暴風・波浪特別警報が発表されています。きょう昼前にかけて、これまでに経験したことがないような暴風や高波となるおそれがあります。伊豆諸島では、頑丈な建物の2階以上など安全な所でお過ごしください。台風22号は非常に強い勢力を維持したまま、朝にかけて伊豆諸島を通過していくでしょう。午後には次第に東の海上へ離れていきますが、昼