非常に強い台風22号に伴い、気象庁は、伊豆諸島の八丈町に「大雨特別警報」を発表しました。これについて午前7時半から会見を行い、「命の危険が迫っている」として最大級の警戒を呼びかけています。気象庁大気海洋部立原秀一 予報課長「これまでに経験したことのないような大雨となっています。命の危険が迫っています。ただちに身の安全を確保してください」気象庁は、きのう暴風特別警報と波浪特別警報を大島を除く伊豆