可愛すぎる「ラブブ（LABUBU）」のキャンディーポーチが新登場！2025年10月10日発売の「ポップマート（POP MART）」の新商品「WHY SO SERIOUS シリーズ LABUBU キャンディーポーチ」は人気が出そうです。バケツバッグのようなフォルムふわふわもこもこのバケツバッグのようなフォルムと、表面の大きくデザインされたラブブが可愛いです。商品サイズは19×19×31cm。ほどよい収納力があり、秋冬のハンドバッグとして重宝できそうで