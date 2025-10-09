○経済統計・イベントなど ０８：０１英・ＲＩＣＳ（王立公認不動産鑑定士協会）住宅価格指数 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・５年物利付国債の入札 １５：００独・貿易収支 ※米・３０年物国債入札 ※韓国市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：オプロ，ドーン，アルバイトＴ，トレファク，ＵＳＭＨ，セブン＆アイ