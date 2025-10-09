2026年公開予定の映画『箱の中の羊』で、綾瀬はるかさんと千鳥・大悟さんが初の夫婦役を演じることが明らかになった。是枝裕和監督の最新作となる本作は、“少し先の未来”を舞台に、ヒューマノイドを息子として迎える家族の物語を描く。【写真】「綾瀬さんと大悟さん演じる夫婦には期待しかない」と太鼓判を押す是枝裕和監督初の夫婦役で共演する大悟(写真左)と綾瀬はるかさん(同右)。撮影現場では微笑ましいやり取りも綾瀬さんに