「糖尿病」には種類があることをご存じですか？ 今回は、症状や原因、進行すると起こる合併症など、糖尿病の基礎知識について「むさしの糖尿病・甲状腺内科」の田口先生に解説していただきました。 監修医師：田口 学（むさしの糖尿病・甲状腺内科） 岩手医科大学医学部卒業。その後、国家公務員共済組合連合会虎の門病院、東京大学医学部附属病院、国立病院機構災害医療センターで内科、糖尿病・甲状腺を中心とする内