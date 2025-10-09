Image: Amazon たーったたららったラッタッタッタラーター♪(テレテケテレリレ テレテケテレリレ……)ちょいまって！ ツッコみたい気持ちは重々承知ですし、どこからどう見ても『あのシューティングゲーム』のアレなんですけど、機能的で素晴らしい電源タップなのです。本当だから！ サンワダイレクト 電源タップ 延長コード USB付き 4,980円 Amazonで見るPR