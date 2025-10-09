気象庁は伊豆諸島の八丈町に新たに大雨特別警報を発表しました。気象庁は9日午前7時半から会見を開き、命の危険が迫っているとして、直ちに身の安全を確保するよう呼びかけています。気象庁は9日午前6時20分に伊豆諸島南部の八丈町に、5段階の警戒レベルのうち最も危険性が高い「大雨特別警報」を発表しました。気象庁によりますと、八丈町では線状降水帯が発生し、午前5時半までの1時間に120ミリ以上の猛烈な雨が観測されるなど、