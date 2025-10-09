台風22号による交通機関への影響です。中日本高速道路によりますと午前4時15分時点で、静岡県内の東名高速下り、富士インターチェンジから清水ジャンクションの間で高波の影響で通行止めとなっています。また、東海汽船では、午前7時時点で東京竹芝と伊豆諸島を結ぶ大型客船の一部の欠航が決まっているほか、高速ジェット船が終日全便欠航となっています。空の便では、八丈島空港が終日閉鎖されている影響で全日空で八丈島空港と羽