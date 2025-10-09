アジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議が31日から2日間、慶州（キョンジュ）で開催されることを記念し、大規模K−POPコンサート「2025 APEC MUSIC FESTA」が10日、韓国南東部の慶州市民運動場で開催される。韓国メディアの毎日新聞は9日「国際会議と文化交流が調和を成す特別な舞台になる見通し」と報じた。同コンサートは慶尚北道と慶州市が共同主催し、APEC首脳会議準備委員会と協力して運営される。8日にはポスターが公開され「