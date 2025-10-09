100年前のフランス・パリ。当時の華やぎと未来への期待を切り取り、そのまま持ってきたかのような展覧会が大阪中之島美術館（大阪市北区）で開かれている。このたび始まった「新時代のヴィーナス！アール・デコ100年展」では、「アール・デコと女性」をテーマに、フランスを中心とするヨーロッパの多彩なポスター、ジュエリー、ドレス、香水瓶、そして乗用車の現物までもラインアップ。第1次世界大戦と第2次世界大戦のはざまに花