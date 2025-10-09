朝ドラ「ばけばけ」には、ヒロインの周りに多くの魅力的な人物が登場します。その人物の多くが、実在した人物をモデルとしています。ヒロイン・松野トキの雇い主である雨清水傳もその一人です。雨清水傳（演：堤真一。公式Xより）。小泉弥右衛門湊をモデルとしている。モデルとなったのは、小泉弥右衛門湊。小泉セツの実の父親である人物でした。湊は困窮したセツを自分の工場で働かせます。小泉家とのつながりと、工場で培った経