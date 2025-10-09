大阪府大阪市西成区あいりん地区には、さまざまな事情から住まいに困っている人たちが集まります。坂本慎治（さかもと・しんじ)さんは、あいりん地区で2013年にNPO法人・生活支援機構ALLを立ち上げたあと、不動産会社を設立。現在は2法人を経営する大阪の居住支援におけるトップランナー的存在です。10年以上、住まいを提供し生活の支援を続ける、その活動や思いについて話を聞きました。コロナ後、大阪市西成区の居住支援現場はど