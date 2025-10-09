スペースデブリが他のデブリと衝突することでデブリが増加し、連鎖的に衝突が発生していく状態は「ケスラーシンドローム」と呼ばれます。この状態を引き起こす懸念が最も高いスペースデブリ50個をデブリ専門家らがリスト化し、最新版をシドニーで開催された国際宇宙会議で発表しました。日本からは、H-II ロケットの打ち上げに伴って発生したデブリが危険度第3位に挙げられています。A6.8-E9.1 The Space Triad - Practical Space