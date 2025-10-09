大阪市はこのほど、有料スポーツ施設（野球場、運動場、庭球場）のネーミングライツを新たに募集することを発表した。市内１８か所の施設で、収入を公園の維持管理に活用することを目的として、今月１日から企業などを募っている。同市ではすでに野球場のほか、図書館、歩道橋、プール、道頓堀川の船着き場など、あらゆる施設で「愛称」となる命名権を募集し、収支改善を図っている。今回の契約期間は２０２６年４月から２９年