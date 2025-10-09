公式練習で調整する山本草太＝トビリシ（共同）【トビリシ共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）トリアレティ杯に出場する日本勢が開幕前日の8日、ジョージアのトビリシで公式練習に臨み、男子の山本草太は今季抱える腰痛が悪化していることを明かし「難しい状況。棄権という形を取るかもしれない」と語った。練習ではジャンプを1回転しか跳ばず、リンクから早々に引き揚げた。25歳の実力者は、ミラノ・コ