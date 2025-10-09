にいさとるによる同名漫画を水上恒司主演で実写化した映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日公開）より、メインキャラクターたちや胸熱のドラマ、迫力のアクションを切り取った場面写真が8点が公開された。写真だけでも作品の熱量が伝わる、見応え十分の仕上がりとなっている。【画像】記事内で紹介しているそのほかの場面写真本作は、ケンカしか能のない主人公・桜遥（水上）が最強を目指して入学した風鈴高校を