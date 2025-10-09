2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督(57)とエディー・ジョーンズヘッドコーチ(65)のスペシャル対談が実現。長く指導する二人だからこそ感じる「日本代表」について語ってくれました。■2022年カタールW杯 スペインとドイツに歴史的勝利エディー「ドイツ戦とスペイン戦はいずれも大きな勝利でした。日本が世界の強豪を破るのは本当に素晴らしい結果です。その試合でどんな戦術的な優位を得ることができたのでし