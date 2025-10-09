King ＆ Princeの永瀬廉が音楽トークバラエティー初MCを務めるテレビ東京『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』がきょう深夜2時5時から放送される。このほど永瀬によるメインビジュアルが公開された。【番組カット】笑顔が素敵！楽しそうに団らんする永瀬廉＆玉森裕太同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを迎え、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽