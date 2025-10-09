洗練されたカフェやブティックが立ち並び、流行と文化が交差する街「代官山」。都内でも屈指のお洒落な高級住宅街として知られるこのエリアの不動産価値は、現在どうなっているのでしょうか。 今回は、代官山の最新の不動産市況を分析すると共に、このエリアを象徴する代表的な高級中古マンションを5つ厳選し、その魅力と価値をらくだ不動産株式会社の不動産エージェント、八巻侑司さんと益山真さんが徹底解説します。 &