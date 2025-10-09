台湾が「建国記念の日」と位置づける「双十節」を祝う行事が行われ、自民党の古屋選対委員長は「台湾有事を起こさせてはいけない」と述べました。【映像】式典の様子10日の台湾の「双十節」を前に、東京都内で祝賀式典が開かれました。来賓の挨拶では、高市新総裁のもと自民党の選挙対策委員長に選任された古屋圭司氏が、活発な軍事活動を続ける中国を念頭に「台湾有事を起こさせてはいけない」と訴えました。さらに日本や台