フィリピンを拠点とする犯罪グループ「JPドラゴン」の関係者とみられる日本人6人が、現地当局に拘束されました。【映像】拘束される容疑者フィリピンの入国管理局は7日、北部ケソン州の住宅などで、有馬伸行容疑者（45）や岩本三矢子容疑者（34）ら6人を拘束しました。入管によりますと、6人はフィリピンを拠点に日本人を狙った特殊詐欺を繰り返しているとされる犯罪グループ「JPドラゴン」の関連組織のメンバーとみられます。