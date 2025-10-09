メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件をめぐり、日本人の「かけ子」に指示を出していたとみられる中国籍の男女2人が逮捕されました。 組織犯罪処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、いずれも中国籍の王少凡容疑者（33）とスン・ジアシュエン容疑者（22）です。 警察によりますと、2人は5月、他の人物と共謀して愛知県知多市の男性（48）に警察官などをかたる電話をかけ、現金合わせて500万円