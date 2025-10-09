日本時間の8日午後、ことしのノーベル化学賞に京都大学の北川進副学長が選ばれました。6日に生理学・医学賞を受賞した大阪大学の坂口志文特任教授に続く快挙に、8日午後、JR博多駅前で号外が配られました。今年のノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進副学長は、地球温暖化など様々な環境問題の解決につながる可能性がある『多孔性材料』と呼ばれる材料の作製に、世界で初めて成功しました。日本人のノーベ